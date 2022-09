Patrícia Janečková mesiac a pol po operácii prsníkov: Fantázia! Jej veľká túžba sa splnila

Milovanej práce sa nevzdá! Operná speváčka a víťazka Talentmánie z roku 2010 Patrícia Janečková (24) sa už od začiatku roka pasuje s nepríjemným ochorením, keď jej oznámili, že má rakovinu prsníka.

Brunetka, ktorá bojuje, ako vie, má už dnes za sebou aj mastektómiu, pri ktorej jej len pred mesiacom a pol odobrali prsník. Napriek nepriazni osudu sa však nevzdáva a, ako sa zdá, už sa aj vrátila k práci, ktorá ju ženie dopredu a pre ktorú žije.

Janečková to rozhodne nemá ľahké a vo veku dvadsaťpäť rokov sa bije s vážnym ochorením rakoviny prsníka. Za sebou už má niekoľko chemoterapií a v polovici augusta prišlo aj na operáciu, pri ktorej jej odobrali prsník. Ona však napriek všetkému nestráca nádej a stále je plná odhodlania a sily, aby svoj boj doviedla do víťazného konca. Okrem rodiny a kamarátov je pre ňu v ťažkých chvíľach veľkou motiváciou aj milovaná práca, bez ktorej zrejme nevie byť a dáva jej chuť a sily do budúcnosti.

Len nedávno sa totiž na svojom internetovom profile pochválila snímkou z divadla a zdá sa, že brunetka nabehla do pracovného kolotoča. Presne o tom totiž snívala ešte v čase, keď sa pripravovala na zákrok, ktorý jej má pomôcť k uzdraveniu. „Je to tu. Čaká ma operácia, na ktorú som čakala viac ako pol roka. Viem, že je to správne a budem oveľa bližšie k uzdraveniu. Ale napriek tomu mám, prirodzene, rešpekt a obavy. Všetko však určite dobre dopadne a ja sa budem môcť skoro vrátiť na javisko,“ napísala pred operáciou bojovníčka Janečková, ktorá napriek všetkému nestráca nádej.