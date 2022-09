Attila Végh je nielen známy MMA zápasník, svoje zdatnosti predviedol už aj v šou Let´s Dance a momentálne sedí na porotcovskej stoličke v šou Tvoja tvár znie povedome. Na nedostatok pracovných ponúk si teda vždy usmiaty Attila nemôže sťažovať, no otvorene priznáva, že nebyť jeho manželky Natálie, nič z toho by robiť nemohol. Slová, ktoré jej adresoval by chcela počuť nejedna žena. Attila prekvapil i slovami o jeho športovej kariére. "Som na konci," priznal.