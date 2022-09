Moderátorka Miriam Kalisová musela ísť prvýkrát pod nôž: Komplikácie po operácii!

Z dažďa pod odkvap. Moderátorka Miriam Kalisová (37) prežívala posledné týždne neľahké obdobie. Ako priznala, podstúpila vo svojich rokoch prvú operáciu v živote, ale zdá sa, že sa to nezaobišlo bez komplikácií, ktoré sa objavili až po zákroku. Utrápená Kalisová žiada o rady a pomoc.

Tento rok sa pre moderátorku nezačal práve najlepšie. Výrazne sa jej podlomilo zdravie, čo malo neskôr za následok, že si užila pár dní na nemocničnom lôžku. Tam ležala so zavedenou infúziou v ruke. Veci sa však snaží vidieť v tom lepšom svetle

„Tento rok sa pre mňa začal veľmi nepríjemne. Verím, že po dnešku bude už len dobrý. Zdravie je to najcennejšie, a niekedy si je to dobré aj pripomenúť,“ uviedla a následne priznala, že to bolo pre ňu prvýkrát, čo bola na operačnom stole. „Prvá narkóza a operácia v živote je za mnou. A snívali sa mi pekné veci, takže to beriem ako dobré znamenie,“ dodala.

Ďalšie trápenie

Napriek dobrým vyhliadkam do budúcna sa jej však zdravotne pohoršilo. Markizáčka totiž po anestézii trpí syndrómom nepokojných nôh. Ten ju privádza do šialenstva a posúva hranice jej komfortnej zóny. „Mňa asi šľahne z toho ležania. Od tej anestézie mám syndróm nepokojných nôh,“ zverila sa. S týmto problémom sa však nestretla prvýkrát.