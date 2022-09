Hrozí aj odchod Lenky Vavrinčíkovej: Odíde z Markízy a prijme lukratívnu ponuku od RTVS?!

Jeden odchod za druhým? Po moderátorovi Patrikovi Hermanovi (47), ktorý odchod z Markízy potvrdil, sa hovorí o ďalšej známej tvári tejto televízie.

Hermana uchmatla RTVS a zálusk si má robiť aj na ďalšiu markizácku tvár, moderátorku spravodajstva Lenku Vavrinčíkovú (35). Z obrazovky sa už raz zo dňa na deň vytratila. Vtedy bolo dôvodom rizikové tehotenstvo. Moderátorke však Markíza dala po roku opäť šancu v poludňajších správach. O Lenku je však záujem aj v Mlynskej doline, ktorá by mohla ešte viac zamiešať karty.

Prácu rosničky, neskôr moderátorky hlavného večerného spravodajstva vystriedalo rizikové tehotenstvo, krátka materská dovolenka a napokon veľký návrat na obrazovky. Takto v krátkosti by sa dala charakterizovať cesta sympatickej Lenky Vavrinčíkovej v Markíze. Tej sa v januári tohto roka zmenil život, keď na svet priviedla svoju prvorodenú dcéru Olíviu. Televízia však na ňu myslela a teraz ju opäť povolala do práce. Vavrinčíková sa presne po roku vrátila na obraz, a to v úvode septembra.

Lukratívny flek na ňu však nepočkal. Nevrátila sa ako hviezda hlavných večerných správ, ale ako výpomoc do Televíznych novín, ktoré sú vysielané na presné poludnie. Podľa informácií Nového Času však Lenka so svojou novou pozíciou spokojná nie je a je možné, že Markíze môže už čoskoro povedať - ďakujem, lúčim sa. Ako uviedol zdroj blízky z prostredia televízie, Lenkin návrat za moderátorský pult má byť plný demotivácie, ktorú však môže vyliečiť lukratívna ponuka od RTVS, ktorá jej mala pristáť na stole. Podľa informácií Nového Času mala totiž Vavrinčíkovú nie tak dávno osloviť verejnoprávna RTVS s ponukou, aby sa stala súčasťou ich tímu. Nový Čas sa s Lenkou snažil spojiť, do uzávierky však neodpovedala.