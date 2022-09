Gregor Mareš v šou Milujem Slovensko pod tlakom: Známemu moderátorovi nepomohlo ani verejné priznanie

V Adelinom tíme bude aj Gregor Mareš, okrem neho Mikuláš Michelčík a Jožka Zaukolcová. Práve na Gregora, ako na moderátora vedomostných súťaží, sa v Adelinom tíme spoliehajú, on sám však prizná, že si takmer nič nepamätá. Prezradí však aj to, aká náročná býva príprava na vedomostnú šou a jedným dychom dodáva, prečo práve kvôli tomu potrebuje istý druh psychohygieny. Zabavte sa na videu, no aj na šou Milujem Slovensko v piatok o 20.30 na Jednotke.