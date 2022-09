Nízlová v strachu o dcérku Lindu: Mesiace trápenia a bolesti! Twiinska priznala, čo sa deje

Strach o dcérku! Aj takto sa dajú opísať posledné mesiace speváčky Daniely Nízlovej (36) známej zo speváckeho dua Twiins.

Jej dcérka Linda (2), ktorú má brunetka s futbalistom Stanom Lobotkom (27), totiž mesiace bojovala s vírusovým ochorením kože, ktoré spôsobovalo dcére nepríjemné svrbenie a bolesti. Zúfalá Daniela sa Novému Času zverila, čo všetko s malou princeznou absolvovala a ako k ochoreniu prišlo.

Daniela Nízlová je starostlivou matkou dvojročnej dcérky Lindy, o ktorú sa po rozchode s futbalistom Lobotkom stará prevažne sama. Dievčatko si len donedávna prechádzalo nepríjemnou chorobou. Malo moluskum - kontagiózne bradavice, ktoré ho trápili poriadne dlho. „Linda mala problémy posledné tri mesiace,“ povedala Daniela k fotke, na ktorej má jej dcéra biele pľuzgieriky. Speváčka bola pri stálom plači jej jediného dieťaťa bezradná.

„Začalo sa to dvoma pľuzgierikmi a o chvíľku ich bolo 50. Myslím si, že to chytila v bazéne, keď sme boli vo wellness. Nevedela som, čo robiť, nič nepomáhalo a až neskôr sme našli pre nás najlepšiu kombináciu a ešte nám pomohla aj dovolenka pri mori,“ zverila sa Novému Času Nízlová, ktorá je vďačná, že nakoniec všetko dobre dopadlo. „Dúfam, že už to bude dobré. Zaujímavé pritom je, že je to vysoko infekčné ochorenie a napriek tomu, že žijeme v jednej domácnosti aj s Veronikou a Neuškou, tak to malinká nedostala. Našťastie,“ dodala Daniela, ktorá býva v rodinnom dome so svojou dvojičkou a jej dcérkou.