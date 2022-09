Zelenskyj ocenil ministerku kultúry Milanovú, umelci zúria: Kedy sa dočkáme pomoci my?!

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj (44) vyznamenal ministerku kultúry Natáliu Milanovú (40). Významné štátne ocenenie udelil ukrajinský prezident šéfke slovenského rezortu kultúry ako jedinej slovenskej ústavnej činiteľke na znak vďaky za jej podporu a osobnú angažovanosť v pomoci Ukrajine od začiatku vojny s Ruskom.

To však postavilo zo stoličiek slovenskú umeleckú obec. Pomoc Ukrajine schvaľujú, ale spytujú sa, kedy sa dostanú na rad aj oni. Už počas pandémie koronavírusu totiž ostala kultúra na chvoste. Umelci si servítku pred ústa nedávajú ani teraz.

Počas pandémie koronavírusu, keď boli zavreté divadlá a kultúra dostala stopku, sa umelci dožadovali pomoci od ministerky kultúry Natálie Milanovej. Dlhé mesiace sporov, útokov, ale aj prosieb, aby umelecká obec neostala na lopatkách, však neboli úplne vyslyšané. Do dnešného dňa neprišla žiadna veľká finančná injekcia, ktorá by tomuto sektoru pomohla.

Rozhorčilo ich aj aktuálne vyznamenanie, ktoré sa Milanovej dostalo od východných susedov. Ministerka sa angažovala u našich susedov na Ukrajine. Za svoje činy si odniesla čestné vyznamenanie od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý ju ocenil Radom kňažnej Oľgy - vyznamenaním, ktoré je určené výhradne ženám berúc do úvahy ich zásluhy v rôznych oblastiach štátnej a verejnej služby, ako aj ich činy a prácu v prospech ich susedov.

„Ocenenie sa udeľuje ľuďom, ktorí prispeli k rozvoju kultúry Ukrajiny. Je to veľmi čestné vyznamenanie,“ vysvetlil ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko. Vyznamenanie pritom putovalo do jej rúk za podporu charkovskému divadlu, udelenie sankcií voči ruským médiám či pomoc pri záchrane kultúrneho dedičstva Ukrajiny. Slovenskí umelci sú radi, že sa v týchto ťažkých časoch pomohlo Ukrajine, no pýtajú sa, kedy sa konečne pomôže im. Pomoci a finančnej podpory sa totižto ešte stále nedočkali.