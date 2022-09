Dieťatko Zuzany Haasovej naďalej zostáva v inkubátore: Boj o život dcérky! Herečka prehovorila

Nikdy to nevzdala! Herečka Zuzana Haasová (41) aktuálne prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Po druhý raz sa stala mamou. K dcére Romanke (17) pribudlo opäť nevinné dievčatko, ktoré dostalo meno Marína.

Po dvoch bolestivých stratách svojich detí, o ktoré prišla v minulosti pri pôrode, sa tak na umelkyňu usmialo šťastie. Opäť však prežívala krušné chvíle, keďže ju čakal pôrod už v ôsmom mesiaci. Zuzana prezradila Novému Času, že ani v súčasnosti to nie je jednoduché. Marínu si ani po viac ako 2 týždňoch po pôrode zatiaľ doma užívať nemôže. Jej vytúžené dieťa totiž potrebuje intenzívnu starostlivosť.

Na ružiach nikdy ustlané nemala. Ani to jej však nezabránilo v tom, aby bola o čosi šťastnejšia a spokojnejšia. Vždy usmiata blondínka Zuzana Haasová vo svojom živote nič nezískala ľahko. Všetko si musela vydrieť, a to, čo sa jej odmakať hlavou a rukami nepodarilo, to si musela vysnívať. Ako však hovorí, snívať sa oplatí. Veď ona sama je toho jasným príkladom. Pred vyše dvoma týždňami priviedla na svet svoju druhorodenú dcéru Marínu.

„Láska dokáže nemožné. Zázraky sú pre tých, ktorí nepochybujú,“ povedala Zuzana, ktorá naozaj verila, že by ešte mohla mať dieťa, aj keď jej osud kedysi neprial. „Ja som rodila teraz štvrtýkrát. Nikdy som nepotratila. Vždy som dieťatko priniesla na svet, no stratila som ho pri pôrode v ôsmom mesiaci. Mám za sebou dva pôrody, ktoré nedopadli dobre. A dva úspešné a krásne,“ uviedla Novému Času.

Tentoraz všetko dobre dopadlo a Zuzana verí, že to tak zostane aj naďalej. Marínu však musela priviesť na tento svet tiež v ôsmom mesiaci, aby sa vyhla akýmkoľvek komplikáciám. Tak znel verdikt odborníkov. „Všetko bolo pripravené tak, aby sa Marína narodila živá,“ uviedla. Dievčatko sa tak narodilo predčasne a ihneď putovalo do inkubátora. Ako dojatá herečka hovorí, nie je ani prvá, ani posledná mama, ktorej bábo nebolo donosené a potrebovalo intenzívnu starostlivosť.