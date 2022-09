Druhá najväčšia premena v histórii Extrémnych premien: Ľubo doslova obchádzal svoj vlastný hrob!

Extrémne premeny už túto stredu o 20:30 prinesú príbeh samotárskeho, zakomplexovaného mladého muža, ktorý svoj život prežíval vo virtuálnej realite. Ten reálny mu totiž unikal za oknom jeho izby.

Ľubomír Sedliaček bol v mladosti aktívny športovec, hokejista. So sestrou zvykol hrávať tenis, plával, lyžoval. ,,Teraz keď niekomu poviem, že som športovec, tak si musí myslieť, že mi preplo,“ hovorí Ľubo, ktorý po zranení kolena začal nekontrolovane priberať a vrátiť sa v plnej sile na ľad bolo pre neho náročné: ,,Vrátil som sa na ľad, bol som pomalý a nedostal som sa do toho. Z jednej strany tréner, z druhej strany otec. Čím viac ma nútili, tým menej som chcel hrať. Sám som to zabalil,“ vyzná sa pred celým Slovenskom so slzami v očiach. Podľa slov Ľubomírovej mamy sa otec cez toto synove zlyhanie nedokázal dlhodobo preniesť. Desať rokov ho každé ráno vozil na štadión s vidinou, že raz to s hokejom dotiahne ďalej, ako na stoličku pred počítačom v detskej izbe: ,,Ocina to veľmi trápi, pretože sa v ňom videl,“ priznáva Ľubova mama, ktorá jedným dychom dodala, že istý podiel zodpovednosti na jeho váhe má aj domáca ,,kuchyňa“.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po dlhých mesiacoch strávených za počítačom prišlo z Ľubovej strany uvedomenie si, že život, ktorý žil doposiaľ, nestojí za nič. Pomyselná kontrolka mu však začala svietiť až v momente, keď sa postavil na osobnú váhu. Tá dokázala odvážiť ľudí do 180 kilogramov:hovorí Ľubo, ktorého túžbou je postaviť sa opäť na korčule, nájsť si partnerku a začať nový život. Na ceste za jeho premenou mu bude pomáhaťokomentoval profesionálny tréner jeho váhu, ktorá bola na začiatku neuveriteľných 193 kilogramov. Či sa mu podarí s kilami zatočiť, uvidíte v stredu o 20:30 na Markíze.