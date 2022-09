Sexsymbol Ján Koleník to priznal bez okolkov: Návrat k tancu? Úprimné slová herca

Herec Ján Koleník si na nedostatok práce skutočne nemôže sťažovať, práve naopak. Stále patrí k najobsadzovanejším hercom a to nielen u nás a preto si o to viac užil leto a oddych, ktorý sa niesol v duchu potuliek po Taliansku, Španielsku či Francúzsku. Dnes je už späť v pracovnom kolotoči a zapriahlo ho nakrúcanie seriálu. Koleník je však za to rád a prezradil aj dôvod. Vďaka práci totiž nestihol myslieť na jednu vec!