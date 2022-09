Megatalent Alex pobláznil celé Slovensko: Za zlato v hrdle, zlatý buzzer! Budete mať zimomriavky

Príbeh ako z rozprávky! Aj tak sa dá nazvať úspech Alexa Riga (13) z Duloviec, ktorý uplynulý víkend všetkých prekvapil. Svojím nezabudnuteľným výkonom zdvihol zo stoličiek nielen divákov pri obrazovkách, ale aj porotu šou Česko Slovensko má talent.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nadaný rómsky chlapec prišiel do talentovej súťaže s tým, že si poplietol aj meno legendárnej speváčky Mariky Gombitovej (66), ktorej pieseň zaspieval. Volal ju Margita, no keď spustil jej Vyznanie, všetci ostali ako obarení. Alex, najmladšie dieťa z 11 súrodencov, ktorý pochádza z chudobných pomerov, vytrel všetkým zrak a prebojoval sa priamo do finále.

Odmalička spieval a tancoval, to je však celé jeho trénovanie! Skromný chlapec Alex Rigo sedí za stolom v kuchyni v malom neomietnutom domčeku v Dulovciach (okr. Komárno), kde teplo prinášajú malé kachle. Na stene však visí obrovská obrazovka s pripojeným mikrofónom. „On stále spieva, každý deň. Zapne si karaoke a už nám tu spieva,“ povie hneď na úvod jeho mamina Mária (45).

Alex, ktorý 9. septembra dovŕšil 13 rokov, sa len usmieva a klopí zrak. Na jeho obrovský úspech v šou Česko Slovensko má talent je pyšná celá rodina, on si to však ešte neuvedomuje. Je najmladší z 11 detí, jeho otec Vojtech (65), ktorý je už na dôchodku, má 5 deti z prvého manželstva. „Spolu máme 6 detí, Alex je najmladší,“ prezradí mama talentovaného chlapca, ktorá je na invalidnom dôchodku.

Práve ona totiž nadaného chlapca priviedla pred porotu Česko Slovensko má talent, kde všetkým vytrel zrak. Nikomu by totiž ani len na um nezišlo, že nenápadný chlapec, ktorý pochádza zo skromných pomerov, by dokázal zaspievať pieseň slovenskej legendy Mariky Gombitovej tak bravúrne. Vďaka svojmu výkonu, ktorý rozhodne nikto nečakal, však všetkých prekvapil a dnes je z neho dedinská celebrita a zo dňa na deň sa stal veľkou hviezdou. „Od večera mi ide vybuchnúť telefón. Toľko ľudí mi píše, žiada o priateľstvo,“ krúti hlavou skromné chlapča.