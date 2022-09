Konflikt na koncerte Plačkovej muža Reného: Vytočený do nepríčetna! Lietalo sklo aj ostré nadávky

Nie je to tak dávno, čo influencerka Zuzana Strausz Plačková (31) porodila manželovi Renému (33) syna Diona. Napriek rodičovským povinnostiam však René s kapelou Cico band koncertuje po celom Slovensku a inak to nebolo ani uplynulú nedeľu.

Vystúpenie však nedopadlo podľa predstáv. Na pódiu totiž rinčalo sklo. René so skupinou Cico band, ktorí len pred pár dňami získali zlatú a platinovú platňu a vypredávajú jeden koncert za druhým bavili ľudí v Trenčíne. Počas koncertu, ako sa spevák s mikrofónom v ruke a piesňou na perách prechádzal po pódiu, jeden z divákov mu k nohám hodil sklenenú fľašu. Tá len tesne minula jeho nohu a roztrieštila sa na márne kúsky.

To Plačkovej muža vytočilo do nepríčetnosti a okamžite sa do útočníka pustil ostrými slovami priamo z pódia: „To ty si hodil tú fľašu? Ty si to tu hodil, ty ringľa vyj***ná? A čo keby si trafil niekoho do hlavy? Keby som nemal syna, tak idem dole, ty debilko bradatý,“ adresoval mu ostré slová. Okamžite sa z pódia obrátil aj na pracovníkov SBS, ktorí sa incidentu celý čas len prizerali, no nezasiahli.

„A vy, esbéeskári, nič nerobíte?“ kričal na nich Zuzin muž. Neskôr na svojich sociálnych sieťach priznal, že by proti vinníkovi nemal šancu. „Poviem vám na rovinu, čavo by mi naložil, bol to nácek a mal určite viac skúseností a čakal proste na takúto príležitosť, aby si mohol rypnúť.“