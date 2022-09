Leto v znamení výročí lásky: Koľko to spolu ťahajú naše celebrity? Dojemné vyznania

Ach tá láska. Naprieč slovenským šoubiznisom sa to len tak hemží šťastnými zväzkami, ktoré prekvitajú aj po dlhých rokoch.

Počas tohtoročného leta oslavovali svoju lásku mnohé páry, ktoré sa rozhodli spolu kráčať životom v dobrom aj v zlom. O dojemné vyznania svojim drahým polovičkám tak nebola počas krásnych letných dní núdza. Aký je recept známych párov na šťastné manželstvo?



Attila Végh (37) s manželkou Natáliou - 4. výročie

Aj keď je vzťah občas boj, tak pre bojovníka Attilu to nie je žiadny problém. Domáce problémy rieši vždy s chladnou hlavou. S manželkou Natáliou spolu vychovávajú svoje dve krásne deti. „Korením šťastného manželstva u nás je určite tolerancia, vzájomný rešpekt a čistá láska. Veľa nezhôd nemáme, iba menšie a na tie väčšinou rýchlo zabudnem. Trvá to 3-5 minút, všetko si vždy vykomunikujeme, povieme čo nás trápi a ideme ďalej.“

Dominika Mirgová (30) s manželom Petrom - 7. výročie

Speváčka Dominika vie, že domov je miesto, kde má vládnuť pohoda a láska. Preto sa snaží o to, aby bolo vždy všetko v poriadku aj po tom, čo prídu na menšie búrky. „Asi porozumenie, komunikácia a to že manžel rešpektuje moju prácu. Môj muž je veľmi tolerantný, lebo nie každý by to s umelkyňou vydržal. Prvé tri roky sme nemali skoro žiadne nezhody. Teraz, keď sme už rodičmi, snažíme sa mať kľud, harmóniu, a keď sa aj niečo deje, do 10 minút sme v pohode. Nikdy sme nemali tichú domácnosť, tak že by sme sa dva, tri dni nebavili. Väčšinou sa po hádke na seba pozrieme a hneď vieme čo robiť. Snažíme sa mať veľa spoločných aktivít.“

Zora Czoborová (55) s manželom Petrom - 8. výročie

Nemali by sme zabúdať na to, že nasadením prstienka sa ten druhý nestáva naším majetkom. Každý z nás je výnimočný a má aj vlastné záľuby. Svoje o tom vie aj fitneska Zora, ktorá na to má jasný názor. „Myslím, že je to jednoznačne o vytvorení priestoru partnerovi. Aj keď máme rovnaké záľuby, tak by každý mal mať svoju minibublinku zvlášť. Napríklad, keď viem, že robí hudbu, ktorá ho baví, tak ho nebudem ťahať preč alebo niekam kam nechce. Prosto pôjdem sama. Cítim, že vie aká som pre neho dôležitá a chráni ma.“