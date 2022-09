Jednoduchý recept, ktorý si zamilujete: Galetky z lístkového cesta podľa Petry Nagyovej Džerengovej

Spisovateľka a aktuálne riaditeľka jednej z bratislavských knižníc Petra Nagyová Džerengová (50) je mamou štyroch detí, a tak sa musí pri sporáku vedieť obracať.

Hoci z detí už vyrástli krásni mladí ľudia a dokážu si aj sami čo-to ukuchtiť, Petra s láskou varí aj svojmu druhému manželovi Tiborovi, s ktorým sa vzali len nedávno. A tak svoju záľubu v gastronómii prezentuje aj na sociálnych sieťach. Dnes ponúka jednoduchý recept, ktorým ulahodíte chuťovým pohárikom.



Potrebujeme:

1 balenie lístkového cesta

200 ml mlieka

1 vanilkový cukor

1/2 balíčka Zlatého klasu

3 PL kryštáľového cukru

černice

vajíčko na potretie

Z mlieka, zlatého klasu a oboch cukrov si podľa návodu uvaríme hustý puding a necháme vychladnúť. Cesto rozrežeme na 6 rovnakých štvorcov. Do stredu dáme puding a poukladáme naň do kruhu husto černice. Okraje cesta zložíme cez seba jedným smerom tak, aby nám vznikol okrúhly tvar galetky. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme do zlata cca 20 minút na 180 stupňoch. Podľa chuti posypeme práškovým cukrom.