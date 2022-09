Námet na veľkofilm! Hudobník Eugen Botoš ohúril americkú legendu: Neskutočné, ako sa k nej dostal

Zlomené srdce slovenského hudobníka vyliečila legenda amerického džezu tým, že si ho vybrala za autora. To, čo sa stalo skladateľovi Eugenovi Botošovi (40), je nielen námet na hollywoodsky veľkofilm. Príbeh jednej jeho skladby v ňom dokonca bude kraľovať ako soundtrack!

Možno ste už začuli, že jeho pieseň, ktorú naspievala legenda amerického džezu Dionne Warwick, vyjde na výberovke najlepšej černošskej hudby od roku 1940 po súčasnosť. Stoja za ňou známi reperi Jay-Z a Kanya West. Kým sa tieto úžasné veci udiali, prešli štyri roky plné zvratov, neuveriteľných udalostí a spojení.



Pomohli sponzori

Eugen Botoš vyštudoval hru na husle, najprv na konzervatóriu, potom na VŠMU, mal vlastnú kapelu, hral s otcom Eugenom Botošom st. vo Violin Orchestra a každý večer zasadol do orchestra Opery SND v Bratislave, kam ho po konkurze prijali už v 3. ročníku. „Po ôsmich rokoch som si povedal, že toto nie je to, čo chcem. Cítil som sa, akoby som chodil každý deň do fabriky.“ Pred desiatimi rokmi dal teda výpoveď a šiel do neprebádaných vôd umelca na voľnej nohe.

Víziu mal, ale bola príliš veľká na to, aby ju zvládol sám. „Chcel som nahrať album. Taký naozajstný, so zahraničnými umelcami. Začal som hľadať vhodných ľudí, sponzorov a našiel som troch: Janko Kulhánek, veľký odborník na džez, ktorý má doma vari všetky cédečká, čo vo svete vyšli, Karol Ruman, manžel Gabriely Ruman (Drobovej) a Patrik Ondrovič,“ vymenúva Eugen. Pomohli mu viacerí, ale toto boli kľúčoví muži, ktorí sa pustili do práce. „Zasponzorovali všetky moje cesty do zahraničia, cédečko, štúdio, všetko,“ hovorí vďačne a dodá, že hoci sú na albume jeho autorské veci, išlo o záležitosť kapely Finally.



Zaujal legendu

Celý album chcel postaviť na americkom producentovi a klaviristovi Georgeovi Dukeovi. „Súhlasil, Janko Kulhánek sadol do lietadla, že mu jednu moju pesničku odnesie do klubu, kde mal hrať. Sotva pristál v New Yorku, písal som mu správu, že George náhle zomrel. Dosť ma to položilo, iný koncept som nemal, ale potom som sa vzchopil a začal oslovovať známe mená americkej džezovej scény, všetky sú na albume,“ pokračuje Eugen v napínavom príbehu a bude ešte napínavejší.

„Na albume mám aj Kenny Wesleyho, ktorý vyhral džezovú súťaž v speve. Nahral mi jednu skladbu, na výber som mu však poslal päť ,demáčov´ s tým, že ak by vedel o ďalšom dobrom spevákovi, nech mu ho posunie,“ spomína Eugen. Nuž a práve tento človek hral v jeden večer koncert s Dionne Warwick a keďže bývajú v tej istej newyorskej štvrti, viezol ju po koncerte domov.

„V aute mu pritom hrala moja hudba a Dionne mu pri nejakej tretej-štvrtej pesničke hovorí: Toto sa mi veľmi páči, prosím ťa, čo to je? Tak ma stručne predstavil a ona mu hneď povedala: Chcem na neho okamžite kontakt, chcem tú pesničku spievať, pokiaľ je ešte voľná. O mesiac sme už boli spolu v NY a nahrávali.“



Ako prebiehalo zoznámenie a následne nahrávanie s legendou americkej džezovej scény? Čo speváčku najviac ohúrilo? Ako sa o ňom dozvedeli reperi Jay-Z a Kanye West? Aký obrovský úspech má na dosah?

