Dag Palovič v mrazivej spovedi po prebudení: Moje plány po amputácii nohy!

Keď má človek okolo seba tých správnych ľudí, hneď sa mu žije o niečo ľahšie.

Tak to vníma aj bývalý moderátor, pokerový hráč a súčasný mentálny kouč Dag Palovič (47), ktorý prvýkrát po vážnej nehode prehovoril pre Nový Čas.Pred sebou má ešte veľmi ťažkú cestu, ale toto nešťastie ho neobralo o silnú myseľ a vízie do budúcnosti. Kouč, ktorý pravidelne nastavuje zrkadlo slovenským športovým velikánom, však v ťažkých chvíľach rozhodne nie je sám. Všetci stoja pri ňom a on je pripravený vrátiť sa do hry čo najskôr.

To, čo sa mu naozaj stalo, dlho netušil. Exmoderátor markizáckeho Telerána či Hitparády XXL vo verejnoprávnej televízii Dag Palovič sa po ťažkej dopravnej havárii zotavuje pomaly, ale isto. Ako mentálny kouč vrcholových športovcov aj po vážnom úraze a náročnej operácii na duchu rozhodne neklesá a vzdať sa nemieni. Ako sám hovorí, vyhrá len ten, kto sa dokáže prispôsobiť zmenám.

„Žijem. Až na tú amputovanú nohu sa cítim v dobrej forme. A o pár mesiacov som naspäť. Silnejší a skúsenejší ako predtým,“ prezradil pre Nový Čas Dag. Ten odmieta strácať čas a plánuje na sebe poriadne zamakať. Ten, kto ho pozná, vie, že so založenými rukami v polohe ležmo na nemocničnom lôžku dlho nezotrvá. V týchto dňoch už začína s prvými rehabilitáciami. Následne by mal podstúpiť liečebný pobyt v Kováčovej, kde ho čaká postupné rozhýbanie každej časti jeho tela. Dag si uvedomuje, že to bude dlhá cesta, ale prospešná.