Lekárka Alena Pallová musí ísť pod nôž: Chúlostivá reoperácia po 14 rokoch!

Pre krásu sa trpí! Svoje by o tom vedela povedať aj lekárka Alena Pallová (41).

Tá je súčasťou života nejednej známej Slovenky, ktorá chce byť krajšia, a tak sa zverí práve do jej rúk. Nič však nevydrží večne, tak je to aj v prípade skrášľovacích zákrokov. A keďže Pallová ich má niekoľko, ani ona sama sa nevyhne ďalším zásahom do tela, ktoré sú aj v jej prípade po 14 rokoch potrebné. Doktorka estetickej medicíny Alena Pallová sa netají tým, že to, čo ju živí, testuje a propaguje aj na sebe samej.

Skrášľovacie procedúry podstupuje pravidelne. „Byť krásna, to je práca a úsilie na celý život. Moderná estetická medicína dnes otvára takmer neobmedzené možnosti. Som šťastná, že môžem stáť za pocitom spokojnosti a duševnej rovnováhy svojich klientov,“ hovorí celebritná lekárka. Sama však vie, že nie je zákrok ako zákrok. Aj ju čaká jeden z nich, a to v blízkom období. Môžu za to zdravotné problémy pri jej už upravených prsníkoch.

„Ak je komplikácia, je nutná výmena prsných implantátov. Po štrnástich rokoch idem na výmenu,“ prezradila lekárka, ktorá si na svojom výzore potrpí. Plánovanej operácie sa však neobáva. Ako tvrdí, vždy sa zverí do rúk odborníkov, ktorým dôveruje. Pallová sa netají tým, že už má za sebou plastiku nosa, prsníkov a úpravou prešli aj jej viečka.