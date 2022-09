Richard Müller aj po rokoch zvádza na pódiu boj: Zhoršilo sa to, keď som prestal piť

Spevák s nezameniteľným hlbokým hlasom Richard Müller (61) dlhé roky udivuje divákov svojím špecifickým prejavom a hĺbavými textami originálnych piesní.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Nemusí to však byť vždy tak, ako to na prvý pohľad vyzerá. Aj keď sa jeho prejav na pódiu zväčša zdá prirodzený a autentický, hudobník priznáva, že pri vystúpeniach pociťuje problémy, a nie je až tak vo svojej koži, ako to bývalo voľakedy. Nevšedný hlas a autentický prejav. Aj tak by sme mohli opísať speváka s hlbokým barytónovým hlasom Richarda Müllera, ktorý je na slovenskej hudobnej scéne už desiatky rokov.

Ako sám priznáva, počas svojho pôsobenia to nemal vždy jednoduché a počas kľukatej cesty sa netajil ani psychickými problémami, ktoré ho trápia už od roku 2006. Dramatické životné obdobia si vypýtali svoju daň a Richard sa netají tým, že mu najväčšie problémy robí obrovská tréma, ktorú pociťuje pred vstupom na pódium. Kedysi to podľa jeho slov bolo jednoduchšie.

„Čím som starší, tým mám väčšiu trému. Je to horšie od tej doby, ako som sa stal abstinentom,“ prezradil umelec v relácii RTVS Zlaté časy. Priznáva však, že už si rokmi urobil malý rituál, ktorý mu pomáha v odbúraní stresu. „Mám jeden svoj rituál. Na pódium sa nepostavím bez toho, aby som sa poriadne nenajedol,“ dodal Rišo, ktorý si rád zgustne na kuracom mäse.