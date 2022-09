Barbara Babsy Jagušák (31) oznámila novinu, že ich rodina sa rozrastie o ďalšieho malého človiečika, začiatkom septembra.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Najprv radostnú správu tajila, ale napokon išla s pravdou von. Dcéra Aleny Heribanovej je už päť rokov mamou Izabelky a už o pár týždňov sa z nej stane dvojnásobný rodič. Prezradila, že Izabelka bude mať malého brata. Na Vianoce by tak mali byť už štyria. A čo meno? „Máme päť mien. Len sa musíme rozhodnúť. Ja si myslím, že to dieťa si meno vyberie. Aj pri Izabele som to tak cítila. Teraz ešte neviem, či mám správne meno. Ešte máme čas,“ uviedla Babsy.