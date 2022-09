Maroš Kramár: Deti prominentov to vôbec nemajú ľahké, práve naopak! Slová vás prinútia zamyslieť sa

Maroš Kramár je otcom troch detí, na ktoré je patrične hrdý. Dcéra Tamara sa okrem štúdia venuje spevu, Timur je matematicko-počítačová hlava a jediný, kto sa zatiaľ nenašiel je najmladší Marko. Obľúbený herec si z toho však ťažkú hlavu nerobí, čo si však uvedomuje, je kritický vek, v ktorom sa Marko nachádza. Otvorene prehovoril nielen o tom, no prezradil aj to, prečo to jeho deti nemali také ľahké ako by sa mohlo zdať.