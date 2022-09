Sú to už dva roky, čo sa Lucia Mokráňová stala mamou dcérky Tali. Tú vychováva so svojim partnerom Martinom v Žiline a malá princezná robí rodičom nesmiernu radosť. Dvojici však stále nazazvonili svadobné zvony a vyzerá to tak, že tak skoro sa to ani nestane. Luciin partner si dal totiž svadobnú podmienku. Tomu neuveríte!