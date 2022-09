Peter Nagy má toho dosť, podpísal petíciu: Spevák posiela drsný a jasný odkaz

Na pohľad tvrdý, silný chlap s gitarou v ruke, no srdcom zo zlata. Aj to je spevák a hudobník Peter Nagy (63), ktorý sa netají svojou láskou nielen k fotografovaniu, ale aj domácim miláčikom.

Aj on má doma jednu štvornohú parťáčku, ktorá je pre neho celý svet. Ubližovanie zvieratám v podobe testovania mu je tak poriadne proti srsti.

Život je viac ako peniaze. Aj tak to vidí známy slovenský spevák Peter Nagy, ktorý sa rozhodol spraviť za testovaním na zvieratách hrubú čiaru. Podpísal petíciu, ktorá sa snaží takémuto konaniu zabrániť a zastaviť podávanie liečiv domácim miláčikom. Do boja Petra vedie určite aj fakt, že on sám má doma svoju psiu lásku Foxi.

„Milujem zvieratá a snažím sa im rozumieť,“ uviedol. Muzikant si uvedomuje, aký to môže mať dosah nielen na život psov, ale aj iných zvierat a koľko si tieto štvornohé bytôstky musia vytrpieť. Posiela teda drsný a jasný odkaz. „Tiež by ste nechceli, aby na vás niekto testoval lieky, kvôli ktorým môžete umrieť, uvedomte si to!“ uzavrel.