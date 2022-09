Pocisková o živote na výslní: Prečo ľutuje svoju skorú slávu? Úprimné priznanie

Hodili ju do vody a ona sa musela naučiť plávať. Tak to mala známa slovenská ikona Nela Pocisková (31), ktorá nie je famózna len na divadelných pódiách, ale aj v role matky.

Už ako mladá zahviezdila v mnohých seriálových trhákoch a v roku 2011 získala ocenenie Speváčka roka. Kariére však obetovala priveľa a dnes priznáva, že to na nej zanecháva nepríjemné dôsledky.

Tínedžerský život nezažila. Aj taký je osud herečky a speváčky Nely Pociskovej, ktorá vždy nemala na ružiach ustlané. Už od mladého veku vedela, že keď sa chce niekam dostať, bude musieť byť na seba prísna. Divoké chvíle zábavy a diskoték jej preto pretiekli pomedzi prsty. To prezradila na spovednej stoličke v šou Trochu inak s Adelou, kde na otázku moderátorky Adely, či prežíva vyhorenie, odpovedala veľmi jasne.

„Ja som odmala trávila čas stále v divadle, kde som nacvičovala, ale celé je to, samozrejme, o prístupe,“ uviedla. Život na voľnej nohe v objatí slobody ju však ani tak veľmi nelákal. Vedela totiž, kde je jej miesto. „Som perfekcionistka a od začiatku som mala veľmi veľa zodpovednosti.“ Priznáva však, že za cestou, ktorú si zvolila, bolo len jej rozhodnutie.

„Myslím, že je to dispozícia, gény, a aj keď sa mi narodili deti. Mám to proste v sebe,“ dodala. Herečka však aj navzdory podmienkam, ktorým čelila, so smiechom priznáva, že sa možno ešte k bujarému zabávaniu niekedy v budúcnosti dostane. „Možno keď mi deti odrastú, nastane môj čas baviť sa.“