Herečka Liv Bielovič o zákulisí markizáckej šou: Natáčanie rozplakalo aj jej dcéru!

Herečka Liv Bielovič, známa zo seriálu Druhá šanca, momentálne hviezdi aj v šou Tvoja tvár znie povedome. V tej zatiaľ v oboch kolách predviedla fantastický výkon, no jedným dychom dodáva, že to zďaleka nie je také jednoduché, ako to možno vyzerá. A hoci má sympatická herečka spevácky aj tanečný základ, šou jej dáva riadne zabrať. A to dokonca natoľko, že sa v noci budí zo sna! Toto je dôvod!