Attila sa v porote viditeľne trápi: Poriadna kritika od fanúšikov! Čo s ním Markíza urobí?

Len nedávno na televíznych obrazovkách opäť odštartovala dlhoočakávaná šou Tvoja tvár znie povedome. Na porotcovskej stoličke sa po novom točí aj známy MMA zápasník Attila Végh (37), od ktorého si Markíza veľa sľubovala.

Niet divu. Attila zožal v šou Let’s Dance nevídaný úspech vďaka svojej spontánnej povahe, vtipom a maďarskému prízvuku. Zdá sa však, že post porotcu je niekedy pre zápasníka trošku prisilná káva.

Vysmiaty Attila sa síce snaží zostať sám sebou, ale jeho jednoduchý humor a lámaný prejav začali deliť divákov na dva tábory.

Prekvapil v dobrom aj v zlom. Keď sa do sveta dostala správa, že do šou Tvoja tvár znie povedome nastúpi do roly porotcu Attila Végh, nie jeden sa chytil za hlavu. Spočiatku nebolo totižto úplne jasné, čo tam bude zápasník robiť. Horšie na tom bolo to, že to nevedel ani on sám. „Neviem, čo tam budem robiť, ale mám uši a každý vie hádam posúdiť, ako čo znie,“ uviedol Attila pre Nový Čas pred štartom šou. Hodený do vody sa tak za pochodu a bez akéhokoľvek tréningu pred kamerami učí plávať, čo nezostáva bez odozvy.

Diváci už mohli vidieť dve epizódy a optimistický Végh im ukazuje nielen svoju pravú tvár, ale aj humor. Aj keď si vďaka svojskej náture získal srdcia mnohých už v tanečnej šou Let’s Dance, v úlohe porotcu sa však akoby nenašiel a jeho poznámky často vyznievajú ako z iného vesmíru. Občasné vtipné a milé „šteky“ v tanečnej šou medzi kolami sú totiž na míle vzdialené od takmer trojhodinového prenosu, kde sa od neho vyžaduje oveľa viac hovoreného slova. A práve tu naráža kosa na kameň. Mnohí nevedia, či to športovec myslí vážne, alebo len nevhodne vtipkuje.