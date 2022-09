Katarína Brychtová sa od svojej mamičky neodtrhne: Chcem s ňou byť viac! Ako si nažívajú?

Viac času pre mamu! Moderátorka a herečka Katarína Brychtová (55) nie je len ukážkovou manželkou a mamou, ale tiež aj skvelou dcérou.

Spolu s maminou tvorí skvelý tím. Sú to veľké parťáčky, ktoré rady spoločne vybehnú do prírody, spoznávať našu krajinu. Pani Šebestová (80), Katkina mama, má už vyšší vek a samotná umelkyňa jej chce byť nablízku. Keď pred ôsmimi rokmi prišla moderátorka Katarína Brychtová o svojho milovaného otca, povedala si, že mamina nemôže zostať sama a začne sa jej venovať viac. Mama pri nej stála od útleho detstva.

Teraz jej che byť oporou a stáť pri nej práve ona. Sympatická brunetka, ktorá sa verejnosti vryla do pamäte vďaka relácii „Pošta pre teba“, sa svojich slov z minulosti drží a za mamou uteká vždy, keď môže. „Musím, povedať, že sa mi to darí. Veľa času trávim s maminou,“ prezradila Novému Času Katarína. Pani Šebestová má osemdesiat rokov a zdravie jej zatiaľ slúži. Je to jedna čiperná osoba. „Mamina sa drží skvele. Staráme sa o ňu a verím, že ešte dlho to takto bude,“ uviedla spokojne.

Aj v týchto dňoch sa jedna od druhej neodtrhne. „Byt, v ktorom býva, prerábajú, takže musí byť na chalupe na Myjave. V živote som sa toľko nenabehala medzi Bratislavou a Myjavou, no je to super. Tú chatu si veľmi užívame. Vždy sa ju snažím vytiahnuť na nejaký výlet. A je to super. Buď chodíme do Trnavy alebo na Moravu,“ prezradila Brychtová.