Kandráč v Tvoja tvár znie povedome neočaril, diváci mu to dávajú vyžrať: Prečo je z neho outsider?!

Ohromenie a poriadna nálož talentu sa nekoná! Obľúbený spevák a moderátor Ondrej Kandráč (44) sa na pódiu s piesňami na ľudovú nôtu a s husľami v náručí dokáže poriadne rozšantiť. V Markíze, kde aktuálne účinkuje v šou Tvoja tvár znie povedome, však zatiaľ vôbec nehviezdi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Televízia zo Záhorskej Bystrice ho k sebe stiahla z pôdy konkurencie, a to po tom, ako dlhé roky exceloval a priťahoval k sebe široké publikum v programe „Všetko, čo mám rád“.

Čakalo sa od neho viac? Spevák zo skupiny Kandráčovci, Ondrej Kandráč, známy pre svoje veľké hity ako „Hej, sokoly!“, „Dva duby“ či „Na kostolnej veži“, je aktuálne súčasťou sledovanej televíznej šou „Tvoja tvár znie povedome“. Aj keď je hudobník z východného Slovenska vždy plný energie a na pódiách so svojou ľudovou kapelou podáva excelentné výkony, zatiaľ sa v zábavnej relácii akoby ešte nenašiel. Práve hudobník mal byť pre modro-žltú televíziu tzv. želiezkom v ohni. No zatiaľ to tak nevyzerá. Má za sebou vystúpenie ako „Macho man“ a tento víkend bola z neho „Billie Eilish“, ktorá bola skôr trápením ako zahviezdením.

Z blízkeho zdroja sme sa dozvedeli, že Ondrej spevácky až tak nehviezdi, veľmi sa do svojich masiek vžiť nedokáže a zatiaľ nezapadol ani ku kolegom v šou. Ako však sám Kandráč hovorí, hodili ho do vody plnej náročných speváckych výkonov, tanečných choreografií, ale tiež pozlátka, kostýmov a flitrov. Teraz mu nezostáva nič iné, len v nej poriadne zabrať a nepotopiť sa.

„Život asi nie je o dokonalosti, ale asi chcete urobiť všetko pre to, aby ľudia, ktorí na vás pozerajú z toho mali pobavenie a radosť. Ja sa nejdem hrať a ani tváriť na nejakého virtuózneho alebo známeho umelca,“ prezradil muzikant a dodal: „Rád som prijal možnosť účinkovať v tejto sérii.“ Do zábavnej relácie pre celú rodinu vstupoval s veľkým odhodlaním. Vedel však, že to bude boj.