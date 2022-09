Hana Gregorová na rovinu o svojom súkromí: Prečo sa jej nikdy nežiadalo stať sa babkou?

Legendárna herečka Hana Gregorová (70) na mladom duchu nestráca!

Aj vo svojom veku je nesmierne energická a húževnatá a sedemdesiatku by jej veru uhádol málokto. Vo svojom živote sa spolieha hlavne sama na seba, a tak sa do role starej mamy zatiaľ nechystá. O kvalitný život plný zážitkov sa vie postarať aj bez pomoci druhých a energiou ju dobíja mladší priateľ. Hana Gregorová je pani herečka, ktorá už toho vo svojej profesii dokázala veľa.



V hereckej kariére aktívne pokračuje a momentálne ju môžeme vídať na obrazovkách jojkárskeho seriálu Hranica. Má dve dospelé deti, ktoré samy žijú dospelácky život. „Už sú dospelí mladí ľudia s vlastnými životmi, aj keď pre mňa budú navždy deti. Máme perfektný vzťah,“ povedala v rozhovore pre Nový Čas. Obe jej deti sú už vo veku, kedy sama Hana bola už dávno mamou.

„Nikdy sa mi nežiadalo stať sa babkou, aj keď by mi to nevadilo. Ale nikdy som svoje deti nenútila, aby mali vnúčence, ja mám naplnený život aj bez toho. Väčšinou tie babky, čo chcú vnúčatá, sedia doma, lebo nemajú čo robiť a vnúčence považujú za takú svoju náplň. Ja by som sa tomu tešila, ale mám čo robiť. Celý život som obklopená mladými ľuďmi, a to ma napĺňa energiou,“ uviedla. Svoj voľný čas trávi rada so svojím mladším priateľom. „Stará sa o všetko tak, aby som bola spokojná, v poriadku,“ prezradila Hana.