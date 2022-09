Celebrity mávajú občas sny, ktoré by im nikto z fanúšikov ani netipol.

To platí aj v prípade moderátorky Very Wisterovej (45), ktorá si konečne splnila to, po čom túžila už dlhé roky.

O ryšavke je známe, že aktívne moderuje, písala scenáre, riešila réžiu množstvu televíznych projektov, no teraz poriadne prekvapila. „Detský sen o šoférovaní smetiarskeho auta splnený,“ napísala ku fotografii zo smetiarskeho auta, kde pózuje v elegantnom kostýme.