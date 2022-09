Studenková a Kostka sa milujú už roky rokúce: Toto je ich recept na dlhoročný vzťah

Vekový rozdiel im neprekáža! Známa slovenská herečka Zdena Studenková (68) a hudobník Braňo Kostka (51) spolu tvoria pár už nejaký ten piatok.

Tento rok spolu oslavujú 29. výročie ich vzťahu. Spájajú ich hodnoty, vzájomný rešpekt a tiež viacero spoločných koníčkov. Aký je ich recept na život v dobrom aj v zlom? Akvinský tvrdí, že láska je zmena apetítu, no my si však postačíme s definíciou, že láska je cit, ktorý aby prekvital a prosperoval, musí byť živený obomi partnermi.

A presne tak to má aj známy šoubiznisový pár Zdena Studenková a Braňo Kostka. Dlhoroční partneri mali v láske jednoducho šťastie, pretože si rozumejú nielen v osobnej, ale aj v pracovnej sfére, ktorú majú obaja nesmierne radi. „Možno to znie ako klišé, no našim najsilnejším spojovníkom je umenie a hudba, ktorú obaja milujeme,“ uviedol.

To však nie je ich jediný trik, ako udržať vzťah stále zdravý a pevný. Spolu ich držia tie najpevnejšie hodnoty. „My máme to šťastie, že sa môžeme o našej práci plnohodnotne porozprávať, vzájomne sa chápeme, sme k sebe vždy úprimní a všetko si hovoríme na rovinu,“ dodal. Je vidieť, že tento zamilovaný pár holúbkov má naozaj pevný a vyzretý vzťah plný lásky, vzájomného rešpektu a porozumenia.