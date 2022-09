Slávik z ČSMT po vystúpení brušnej tanečnice z Ukrajiny v šoku: Jaro, dýchaš?!

Opäť to tam bude poriadne vrieť! Niežeby šou Česko Slovensko má talent malo priniesť túto nedeľu na obrazovky výmenu názorov, bitku či zosmiešňovanie.

To nie! Vrieť to bude medzi jednou z účinkujúcich zábavnej relácie Natashou Korotkinou (32), ktorá utiekla pred vojnou z Ukrajiny, a katom v porote Jarom Slávikom (48). Ten počas vystúpenia brušnej tanečnice zostane v nemom úžase. Nečakal, čo s ním jedno sexi ženské telo dokáže narobiť. Jeho kolegovia Jakub Prachař (39) a raper Patrik Rytmus Vrbovský (45) na ňom nenechajú nitku suchú.

Bude to úkaz! Pre vojnu opustila svoju rodnú Ukrajinu a dočasné útočisko našla na Slovensku. Tu sa rozhodla prísť ukázať to, čo dokáže najlepšie. Prihlásila sa do šou Česko Slovensko má talent a dobre urobila. Brušná tanečnica Natasha Korotkina zožne po svojom vystúpení obrovské ovácie. Tie nezíska len od publika, ale aj od samotnej poroty.

V nemom úžase však zostane najmä jeden porotca. Jaro Slávik doslova stratí dych. „Tebe sa zväčšila hlava. Taká žila ti navrela,“ bude si robiť žarty z Jarovho nadšenia po tanečnom výkone zmyselnej Ukrajinky herec a moderátor Jakub Prachař.

„Tento rok sa tu deje to, že všetky ukrajinské vystúpenia majú v sebe veľkú silu,“ dodal Jakub. Následne už zareaguje rozkokošený Jaro: „Natasha... Číslo, to bol level Vegas. Číslo... Nepozerajte sa na mňa tak. Ja neviem,“ nedokáže nájsť tie správne slová rozčarovaný Slávik po skvelom tanci.

„Bolo to brutálne. Bolo to výborné. Veľmi dobre sa na vás pozerá. Neviem pokračovať. Ak účelom tanca bolo zvádzanie, tak to funguje,“ dodá Jaro zahanbene. „Vidíš, čo to dokáže narobiť?“ opýta sa Jara hosťujúci porotca relácie, raper Rytmus. „Strašné veci dokáže žena narobiť,“ dodá Slávik.