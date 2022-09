Spokojná dvojnásobná mamička Zuzana Kubovčíková Šebová: Splnili sa mi všetky sny!

Po krátkej pauze sa ocitla herečka Zuzana Kubovčíková Šebová (40) znovu v pracovnom kolotoči.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V máji úspešne dotancovala v súťaži Let‘s Dance, teraz sedí v porote šou Tvoja tvár znie povedome a bude hrať aj v novom seriáli Chatári. Okrem toho sa s manželom Michalom Kubovčíkom (42) stará o dvoch synov a vo voľnom čase si rada zájde na kávu alebo dobrú masáž.

Aké ste mali leto? Stihli ste aj dovolenku?

Leto bolo, a pre mňa pocitovo ešte stále je veľmi pekné a oddychové. Ako rodina sme boli prvýkrát spolu pri mori, naposledy sme boli na svadobnej ceste, keď bol ešte náš prvý syn Rudko v brušku. Potom prišiel covid a všetky tie patálie okolo, takže keď sme prišli na letisko, bola som úplne dojatá, že vlastne opäť po tých rokoch cestujeme. Deti prvýkrát zažili cestu lietadlom a Rudko sa presvedčil, že more je fakt slané. Bolo to celé veľmi kúzelné, vidieť ich na takom, pre nich novom mieste. My s Miškom sme si oddýchli, ako sa vraví, v pokluse, ale stálo to za to.

Nastúpili ste do pracovného kolotoča, konkrétne sedíte v porote šou Tvoja tvár znie povedome. Na čo ste sa najviac tešili?

Veľmi som sa tešila na nové zloženie poroty a na nových súťažiacich, ich skvelé vystúpenia a úžasnú prácu našich maskérov. Na to, keď prídu na rad veľké masky a naši účinkujúci budú naozaj zmenení na nepoznanie. Skoro všetci vedia výborne spievať, takže si myslím, že naozaj je na čo pozerať. Je mi veľkou cťou, že môžem byť opäť súčasťou tejto šou.

Ostatnú sériu ste porotcovali ako tehotná, teraz ste mamou dvoch synov. Je náročné skĺbiť materské povinnosti a niekoľkohodinové natáčanie?

Určite to zvládneme, keďže sa natáča raz do týždňa pár hodín, takže to nebude žiaden problém.

Viete spievať aj tancovať. Ponuka účinkovať v tejto šou neprišla?

Ponuku som dostala veľakrát, ale nemám na to proste odvahu. Niekto by možno povedal, že by som to nejako dala, spievala som už veľakrát aj v divadle. Som z muzikantskej rodiny, kde sa spev nikdy nebral na ľahkú váhu, a neviem určite spievať tak dobre, aby som bola so svojím výkonom spokojná. Keď v tejto šou občas účinkujem v špeciálnom čísle, tak si to dokážem užiť, ale určite by som spevácky neutiahla desať vystúpení. Najlepšie sa cítim v porote a v Let´s Dance na tanečnom parkete.