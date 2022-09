Oklamané! Koščová, Skoncová, Čírová a Alagič sa stali obeťami podfuku: Na čo ich nachytali?

Za dobrotu na žobrotu! Speváčka Katarína Koščová (40), moderátorka Soňa Skoncová (35) a mnohé ďalšie chceli podať pomocnú ruku a prišli o peniaze.

Na sociálnych sieťach kolovala výzva na finančnú zbierku pre osudom stíhaného Viktora, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou. Mnohé celebrity túto iniciatívu podporili a dokonca na transparentný účet poslali značné sumy. Podvodníci dokázali od ľudí vymámiť 24-tisíc eur. Celé je to lož!

Vidinu dobrého skutku a pomoci vystriedalo sklamanie a hnev. Prečo dokážu byť ľudia takí bezcitní? Aj to je otázka, na ktorú hľadajú odpoveď viacerí podvedení Slováci. Medzi nimi aj celebritné matky, ktoré by pre zdravie svojich detí urobili aj nemožné. Speváčka Katarína Koščová je z celej situácie znechutená. Aj ona len chcela dožičiť rodičom fiktívneho Viktora, ktorý mal trpieť spinálnou svalovou atrofiou (SMA), menšiu pomoc, aby čo najskôr podstúpil nákladnú liečbu. „Strašne ma to celé mrzí. Úplne mi je z toho zle,“ uviedla speváčka.

Kataríne sa spočiatku zbierka pre chlapca nepozdávala. Keď však videla svojich známych konať, rozhodla sa aj ona priložiť ruku k dielu. „Mne táto informácia o zbierke prišla do správ, ale tá komunikácia sa mi nezdala. Nakoniec som pomohla. Príde mi to nechutné, že niečo také niekomu napadne,“ prezradila Katarína. Oklamať sa dala aj moderátorka Soňa Skoncová. Z jej účtu odišla istá peňažná suma. „Dúfam, že sa vinník potrestá. Ako sa mohol niekto obohatiť na chorom dieťati? Keďže išlo o transparentný účet, ja som zbierke verila,“ uviedla sklamaná Skoncová, ktorá verí, že polícia v tejto veci koná.