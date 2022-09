Herečka Elena Podzámska priznáva, že na ňu doľahli problémy: Musela vyhľadať odbornú pomoc!

Kedysi často obsadzovaná herečka Elena Podzámska (50) sa dostala do povedomia predovšetkým úlohami mŕch. Patrila do prvej hereckej ligy a tvorcovia seriálov sa o ňu bili.

Táto ťažká doba si však vyžiadala svoju daň a obdobie pandémie malo negatívny vplyv aj na ňu. Váha problémov v posledných rokoch na krásnu Eňu dopadla natoľko, že priznáva návštevy terapeuta. To však nie je jediné. Herečka hovorí otvorene aj o peniazoch, ktoré jej rozhodne vo veľkom nepršia z neba.

Elena Podzámska, známa pre svoj nezameniteľný hlas, prežíva náročné obdobie. Časy hojnosti a mastných honorárov sú, zdá sa, dávno preč a umelkyňa sa tak musí pasovať s nezáujmom o svoje meno, s čím sa spája aj nedostatok financií. „Mám sa fajn, aj keď je taký útlm. Aktuálne už druhý rok netočím. Inak sa dá povedať, že to zvládam. Chodím na terapie, aby som neupadala do dezilúzie. Snažím sa myslieť pozitívne a motivovať samu seba,“ priznala v rozhovore so Zuzanou Vačkovou v podcaste Zvedavá Zuza.

Okrem problémov so psychikou prehovorila aj o nepriaznivej finančnej situácii, ktorá ju v časoch pandémie postihla. „Situácia je náročná, ľudí to privádza do veľkých neistôt. Ja to pociťujem tiež, tým, že som mama samoživiteľka, mám isté úvery a menší príjem ako výdavky,“ dodala herečka, ktorá sa teší z už dospelej dcéry Radky.