Raketová kariéra ambicióznej moderátorky Zuzany Čimovej: Čím presvedčila televíziu?!

Zo sivej myšky áčková hviezda televíznej obrazovky. Kedysi nevýrazná rádiová moderátorka Zuzana Čimová (26) pred rokom ovládla na Markíze Teleráno.

Po desiatich mesiacoch však raketovo postúpila na lukratívne miesto, po ktorom nejednému moderátorovi srdce piští. Najprv robila v markizáckych večerných správach iba prázdninový záskok, no kompetentní v televízii sa ju rozhodli vyniesť na piedestál a posadiť ju rovno vedľa Viktora Vinczeho (31).

Po tom, čo dlhoročná tvár televízie Markíza Adriana Poláková nečakane opustila markizácku rannú šou, obsadila jej flek nová tvár Zuzana Čimová, ktorá sa prepracovala na výslnie doslova od piky. Cesta na výslnie však trvala v jej prípade extrémne krátko.

V Teleráne najprv pôsobila ako redaktorka. Po odchode Polákovej dostala po boku Matúša Krnčoka šancu zastávať post hlavnej moderátorky a divákov toto duo hneď zrána oslovilo. Čimová však na rozdiel od Krnčoka rastie. V Teleráne sa ako moderátorka ohriala iba desať mesiacov a už ju žlto-modrá televízia posunula o stoličku vyššie.

Dali jej šancu v Televíznych novinách o 12.00, kde sa osvedčila. Odtiaľ však raketovo zamierila priamo do hlavných Televíznych novín, kde sa očakávalo, že sa vráti po materskej dovolenke Lenka Vavrinčíková, no neudialo sa tak. Čimová tam spočiatku robila iba prázdninový záskok, no od začiatku septembra tam však zarezáva naplno.