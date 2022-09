Jozef Vajda je v tej najlepšej forme: Predviedol telo ako z Baywatchu! To budete pozerať

Je z neho hotový fitnesák! Obsadzovaný herec Jozef Vajda (67) je vo svojom živle vtedy, keď stojí pred kamerami či na pódiách.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Zároveň aj vtedy, keď sedí na koni a preháňa sa po piešťanských pláňach, ale aj, keď sa chopí činky v posilňovni a svojim svalom dopraje rast. Umelec jednoducho obsedieť na jednom mieste nedokáže a potrebuje byť v permanentnom švungu. Veď to je aj vidieť!

Zo šarmu mu rokmi neubudlo ani deko. Ten, kto pozná herca Jozefa Vajdu, vie, že v živote sa bez športovej aktivity nezaobíde. Cvičeniu holduje dlhé roky, čo pozornému oku televízneho či divadelného diváka neunikne. Vo svojich šesťdesiatich siedmich rokoch vyzerá naozaj skvelo. Akoby to mohlo byť aj inak, veď si na svojom vzhľade dáva poriadne záležať a vekom sa nezaoberá. Ako tvrdí, správny džentlmen musí byť aj dobre stavaný a mužný a nielen slušne vychovaný.

„Veľa cvičím, aby som naďalej prechádzal životom v pohode,“ prezradil s úsmevom pre Nový Čas známy herec. „To je podstatné, že si človek dokáže nájsť čas na seba. V lete behám, plávam. A tiež jazdím na koni. Bez cvičenia si neviem predstaviť svoj život! Dokým budem žiť, dovtedy budem športovať,“ dodal Jozef, ktorý svoje svaly dokonca piluje aj s činkami a ťažkými váhami v rukách. „Celý život sa netajím tým, že chodím do posilňovne. A to pravidelne. Trénera nemám, zvládam to sám,“ ozrejmil dobre vyzerajúci herec.