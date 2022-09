Kali odhalil svoju romantickú dušu: Nádherné zábery zo svadby a dojímavé slová manželke

Kali síce pôsobí ako drsný chlap, no svoju romantickú stránku neskryje. S manželkou Alicou oslávili tretie výročie ich lásky. Hudobník zaspomínal na tento deň a podelil sa o krásne zábery zo svadby.

Manželia sú spolu síce už nejaký ten piatok, no stále pôsobia rovnako zamilovane. Svoju lásku dvojica spečatila sobášom a spolu s dcérkou Nelou tvoria krásnu rodinku.

Práve v stredu zaľúbenci oslávili tretie výročie svadby a Kali sa pri tejto príležitosti pochválili nádhernými zábermi z ich dňa "D". Alica ako krásna nevesta s rozprávkovými šatami a Kali ako elegán v štýlovom obleku.

"Je to krásne, že sa stále vieme po každej hádke udobriť, aj keď to spanie v obyačke na gauči mi doj…lo chrbát, milujem ťa stále," napísal so štipkou humoru Kali.

Rapera len nedávno potrápili zdravotné problémy, ktoré ho dohnali pod skalpel. Ako priznal, začal ho trápiť silný zápal v tele, ktorý mu znemožňoval dobre chodiť, a do toho dostal vysoké teploty. Lieky jeho zdravotný stav nezlepšili, a tak musel prísť radikálnejší zákrok.