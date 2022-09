Čobejová platí za výzor vysokú daň: Hladovka pre štíhlu postavu! Takto na sebe maká

Skvelú figúru rozhodne nemá zadarmo! Herečka a filmová producentka Michaela Čobejová (52) je cieľavedomá žena, ktorá sa v živote nestratí a nebojí sa riskovať. Sama tvrdí, že risk sa jej zatiaľ vždy vyplatil.

Nielenže si pred šestnástimi rokmi povedala, že potrebuje viac času pre seba a opustila najprestížnejšiu scénu Slovenského národného divadla v Bratislave a postavila sa na vlastné nohy. Pri herectve zostala, začala však nakrúcať vlastné filmy a dbá o to, ako vyzerá. Je na seba veľmi prísna, jedlo ide bokom.

Odopiera si od úst! Hovorí však, že výsledok stojí za to. Herečka Michaela Čobejová nevyzerala nikdy lepšie. Za jej fit postavou však stojí veľké odriekanie a poriadna drina. Ako hovorí, keby nedbala na stravu, pri svojich 160 cm by bola hneď pri tele a dobre by sa necítila. „Prestala som prakticky jesť. Ináč sa to nedá. Veľa športu, málo jedla. Teraz som zabrala ešte viac,“ prezradila Novému Času sympatická blondínka.

„Všetky moje sestry, tety, my nie sme štíhle. Sme slovenské ženy - krv a mlieko. Keď chcem dobre vyzerať, musím sa obmedzovať a veľa cvičiť. A po päťdesiatke, čo mám, je to problém. Ale mám aj silu, som v kondícii. Takže vidím výsledky,“ dodala. Usmiata Čobejová uviedla, ako počas dňa funguje, aby sa dokázala udržať fit. Sama tvrdí, že všetko je o nastavení. A už po určitom čase vie, čo si dovoliť môže a, naopak, čo rozhodne nie.

„Neraňajkujem, čo, samozrejme, neodporúčam. Prvé jedlo mám o 13.00 hodine. Medzi tým si zabehnem osem kilometrov, a teraz som k behu pridala aj jogu a plávanie. Viete, televízia pridáva, tak aby som bolo chudá,“ zažartovala matka dvoch detí, ktorá už čoskoro zahviezdi v pripravovanej romantickej komédii Bonjour, mon amour.