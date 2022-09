Zagorová († 75) by oslavovala narodeniny, vdovec Margita smúti: Dojemný odkaz do neba

Zlatá slávica Hana Zagorová († 75) nás navždy opustila v piatok 26. augusta a fanúšikovia i jej blízki sa s tým ešte stále nedokážu vyrovnať. Jej kariéra trvala viac než 60 rokov a počas nej predala tisíce albumov a naspievala viac ako 900 pesničiek, ktoré stále počúva množstvo jej nadšencov.

Včera by zosnulá speváčka oslavovala svoje 76. narodeniny, no, žiaľ, už sa ich nedožila. Okrem hudby a spomienok po nej zostalo obrovské prázdno najmä v srdci jej manžela Štefana Margitu (66). Ten sa s odchodom svojej osudovej lásky lúči po svojom a po dlhých rokoch spoločného života a osláv posiela svojej láske narodeninový odkaz už len do neba.

Legendárna speváčka Hana Zagorová nás opustila len pred krátkym časom. Nejedno srdce táto strata stále bolí a davy ľudí si uctievajú jej pamiatku. Najväčšiu bolesť však prežíva jej milovaný manžel Štefan Margita. Práve pre neho bola speváčka celoživotnou láskou, oporou a nevie si doteraz predstaviť, ako bude bez nej žiť.

Ďakuje všetkým, ktorí mu v tomto období pomáhajú a sú mu oporou, no toto neopísateľné prázdno v jeho srdci azda uzdraví už len čas. O to viac je to pre vdovca bolestivejšie, pretože včera by jeho milovaná oslávila svoje narodeniny. No on jej už nemôže zagratulovať, a tak jej aspoň do neba poslal dojemný odkaz.

„Nepovedať nič niekedy znamená povedať úplne všetko. Dnes by sme spoločne oslávili tvoje narodeniny… Milujem ťa,“ napísal Margita k jej fotografii. Okrem toho Štefan uverejnil fotky Hanky, ktoré ešte nikdy neuzreli svetlo sveta, a ako si bude navždy spomínať na svoju milovanú múzu, manželku a najlepšiu kamarátku.