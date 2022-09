Plačková je už s Dionom doma: Problémy po návrate z pôrodnice! Čo trápi čerstvú mamičku?

Posledná kontrola a hor sa domov! Kontroverzná influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková (31) je od minulého piatka mamou. Porodila syna, ktorému spolu s manželom Reném (33) vybrali netradičné meno Dion.

Jej tehotenstvo nebola rozhodne žiadna prechádzka ružovou záhradou, no úspešne dorazila do cieľa. Svojho prvorodeného potomka sa nevie nabažiť a dopraje mu len to najlepšie a okrem lásky a pozornosti ho zavalí luxusom. Predsalen, jedno, čo chlapcovi nedopraje, je materské mlieko. Za všetko môžu zdravotné problémy.

Je to háklivé, no nemá problém hovoriť ani o tom, že dojčiť syna nebude. Už celých päť dní sa život hviezdy sociálnej siete Instagram Zuzany Strausz Plačkovej krúti okolo jej prvorodeného syna. Včera prepustili známu podnikateľku domov z bratislavskej nemocnice na Kramároch aj spolu s malým Dionom, ktorého priviedla na svet cisárskym rezom. „Konečne ideme domov! S naším bábätkom milovaným. Ideme sa ,ťuťkať‘.

"Všetko je v poriadku. Dieťa je zdravé, čo je najpodstatnejšie. Milujem ho,“ prezradila šťastím bez seba čerstvá mamička, ktorá tak vstúpila do úplne novej a nepoznanej etapy života. Zuzana chce dopriať svojmu krásnemu synovi všetko. Jediné, čo mu však nezabezpečí, je dojčenie. Zuzana nestihla ani len porodiť a už ju fanúšičky zaplavili správami, prečo malému Dionovi nedožičí materské mlieko. Stoja za tým zdravotné potiaže z minulosti.

„Nedojčím z toho dôvodu, že pred niekoľkými rokmi mi boli na 80 % odobraté prsné žľazy zo zdravotných dôvodov. A tých 20 % by nás nezachránilo. Mne sa mlieko ani netvorí, sme na tom umelom,“ uviedla podnikateľka. Ako však dodala, Dion s mierami 51 cm a 3 950 g je silný ako buk a s veľkou chuťou do jedla. „To je taký žráč. Taký papkáč. A stále mu je málo. Pažravý po mamke. Totálne! Ani sa nečudujem, keď v brušku dostával samé špeciality,“ povedala s úsmevom spokojná mama, ktorá mala náročné tehotenstvo, pri ktorom sa objavili ťažkosti s dýchaním, lekári jej tiež zistili silnú anémiu, neskôr musela užívať lieky a prijímať B12.