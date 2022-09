Bude svadba? Pocisková prehovorila o vzťahu s Tůmom: Takto som si to nepredstavovala

Chystajú veselicu?! Reč je o slovenskej herečke a speváčke Nele Pociskovej (31). Tá už svojho princa na bielom koni našla a nie je ním nik iný ako herec a operný spevák Filip Tůma (44). K svadbe sa však tento hviezdy pár zatiaľ nedostal, a to aj napriek tomu, že im teplo domova už vytvárajú ich dve nádherné deti Hektor (6) a Liana (4). Kedy si teda rodičia sľúbia nekonečnú lásku?

Nie je to až tak dávno, čo sa k téme svadby vyjadroval sám here Filip Tůma. Ten však uviedol, že sú s Nelou Pociskovou ako pár zatiaľ priveľmi vyťažení a taká udalosť si vyžaduje čas a priestor. Na nejaký čas tak utíšili zvedavosť tlače a verejnosti. Drvivé ticho svojimi slovami a vyjadrením preťala práve samotná herečka, ktorá sa rozhodla, že celú situáciu vysvetlí raz a navždy. Priznala tiež, že takto si svoj vzťah naozaj nepredstavovala, problém s tým však nemá.

„Ja som to od začiatku chcela inak. Chcela som najskôr svadbu a potom deti, ale keďže to bolo naopak a prišlo prvé a druhé dieťa, tak sme to potom prestali riešiť,“ priznala. Ísť pred oltár v bielom teda nie je pre mamičku zásadnou prioritou. „Samozrejme, niekedy nad tým premýšľam, ale my sa aj bez toho vnímame ako plnohodnotná rodina,“ dodala s tým, že svadba pre ňu nie je vec, ktorá by sa mala zanedbávať a má vysokú hodnotu. „Nie je to len papier, je to oveľa viac, ale zatiaľ to ide len okolo nás a neriešime to,“ uzavrela Pocisková.