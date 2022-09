Topmodelka Kocianová o plastických operáciách: Keď je maličkosť, čo sa dá vylepšiť, tak prečo nie!

Michaelu Kocianovú vo svete modelingu netreba nikomu obzvlášť predstavovať. Úspešná topmodelka je však okrem iného aj ambasádorkou súťaže Schwarzkopf – Elite Model Look, ktorej svetové finále sa po pätnástich rokoch konalo opäť v Prahe. A bola to práve táto súťaž, ktorá v roku 2004 krásnej blondínke zmenila život. Michaela si zaspomínala nielen na svoje začiatky, no odhalila aj zákulisie súťaže a čo-to zo svojho súkromia.