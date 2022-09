Herečka Puklušová si siahla na dno svojich síl: Sila, čo si vytrpela kvôli vystúpeniu

Len v nedeľu odštartovala veľkolepá šou Tvoja tvár znie povedome a už padajú neskutočné spevácke aj tanečné výkony. Doposiaľ však najzaujímavejšia bola ária, pretože herečka Natália Puklušová (38), ktorá ju mala predviesť, vyšla na pódium celá modrá. Dlhé prípravy sa však na nej poriadne podpísali a ona musela siahnuť až na dno svojich síl.

Už od začiatku bolo všetkým jasné, že to nebude také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Svoje o tom vie aj herečka Natália Puklušová, ktorá už na tréningoch mala čo robiť, aby zvládla predpísané výšky árie Diva Dance z filmu Piaty element. Tú pred dvoma dňami predviedla v plnej paráde. Okrem bravúrneho vystúpenia však svojou maskou uštedrila šok porote v kostýme Divy Plavalaguny.

Pre tú si však prešla peklom. Natália sa predstavila v najnáročnejšom čísle v doterajšej histórii šou Tvoja tvár znie povedome. A to z hudobnej aj výtvarnej stránky. „Príprava masky zabrala niekoľko dní. V samotnom maskérskom kresle sedela 5 hodín a jemný diskomfort jej spôsobovali slúchadlá v ušiach, ktoré mala celý deň,“ prezradil PR manažér projektu Tadeáš Kurka.



Spokojná je aj herečka

„Bola to pre mňa obrovská výzva, rešpekt aj adrenalín v jednom. Samozrejme, aj pochybnosti o tom, či sa pred celým Slovenskom nestrápnim, ak sa mi tá ária nepodarí, pretože sú to pre mňa absolútne nemysliteľné tóny, a naozaj som si do poslednej chvíle nebola istá, či to zvládnem. S výsledkom som spokojná tak na 80 %, pretože viem, že by som to zvládla aj lepšie, mať ešte aspoň týždeň navyše,“ priznala Puklušová.