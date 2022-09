Exmisska Grešová prežíva v tehotenstve muky: Ukrutné bolesti, lekári sú bezradní

Úspešná modelka Martina Grešová (34) by mala teraz zažívať najkrajšie obdobie svojho života. So svojím priateľom prezradili len pred pár týždňami, že majú na ceste prvého spoločného potomka.

Martinino tehotenstvo je však plné komplikácií a namiesto radosti z príchodu bábätka zažíva nespavosť, bolesti a časté návštevy pohotovosti. Lekári jej, bohužiaľ, nevedia pomôcť.

Len pred pár mesiacmi sa ukázalo, že finalistka Miss Universe SR 2012 a módna návrhárka Martina Grešová je opäť zadaná. Krátko po tom sa pochválila ďalšou dobrou správou, a to tým, že s priateľom čakajú bábätko. S tehotenstvom však bývalú modelku postihli nepríjemné zdravotné komplikácie. Martina je aktuálne v piatom mesiaci, no rozhodne to pre ňu nie je prechádzka ružovou záhradou.

„Štvrtýkrát na pohotovosti za 7 dní. Dnes som ležala od bolesti v kŕčoch na zemi a hmlilo sa mi pred očami. Opäť sono orgánov, gynekológia, kde mi povedali: ‚Ste v poriadku, bábätko je v poriadku, nevieme vám určiť diagnózu. Vieme si vás tu nechať, ale ako vám pomôžeme, keďže diagnózu nemáte a výsledky ukazujú, že ste zdravá?‘ Tak na vlastné riziko pustená domov,“ zazneli slová nešťastnej brunetky, ktorá prežíva najväčšie bolesti najmä večer a najlepšie sa cíti, keď stojí na nohách.

„Ako mi pomôžu, keď mi nemôžu dať ani lieky od bolesti. Tak doma trpím... A asi aj budem z času na čas ‚len tak‘, a tá bolesť sa z času na čas nedá vydržať,“ dodala Martina, ktorá verí, že zistí, čo jej spôsobuje také nepríjemnosti.



Netreba to podceňovať

Peter Krajkovič, gynekológ

Pokiaľ má žena bolesti takéhoto rázu, treba spraviť rôzne testy a netreba to podceňovať, pretože to naozaj môže byť čokoľvek. Obličky, pankreas, chrbtica, slepé črevo, cysta vaječníka, tráviace problémy. Keďže je v 20. týždni a ultrazvuk v poriadku, môžeme vylúčiť poškodenie plodu, takže treba hľadať príčinu v niečom inom. Určite treba odhadnúť, do akej miery je to vážne.