Hviezda Talentu Pátrovič: Prečo mu to urobili?! Senior chce vysúdiť státisíce, čo na to Rytmus?

Toto len tak nerozchodí! Televízia mu spôsobila traumu. Uplynulý víkend odštartovala na televíznych obrazovkách divácky obľúbená šou Česko Slovensko má talent. Honba za talentmi sa začala vo veľkom, a to hneď so speváckou stálicou Jozefom Pátrovičom (81), ktorý je roky ťahúňom kastingových kôl.

Tentoraz však sebavedomý Pátrovič v šou nestihol ani zaspievať. Televízia ho prekvapila, keď dotiahla na pódium jeho falošného brata, za ktorého sa prezliekol raper Patrik Rytmus Vrbovský (45). Pátrovič tvrdí, že televízia ho podrazila. Rytmus sa kajá.

Pre niekoho veľkolepá šou, pre iného nepochopená urážka. Vitálny spievajúci senior Jozef Pátrovič má už niečo po osemdesiatke a ako tvrdí, humor musí mať hranice. Pán Pátrovič, ako mu fanúšikovia hovoria, má však rád pozornosť, kamery či žiaru reflektorov. Možno aj preto chodí na pôdu Jojky ako na hodiny klavíra a nedá si ujsť ani jednu sériu Talentu. Tentoraz sa mu však chvíle slávy rozhodne nepozdávali. To, čo mu televízia vyviedla, ho poriadne zaskočilo a sklamalo.

„Zneuctili môjho otca. Ja to nejdem prežiť. Štyridsať rokov je po smrti a oni ho takto zosmiešnia. Je to najväčšie svinstvo. Ja som si myslel, že skolabujem,“ prezradil Novému Času Pátrovič. Čo sa vôbec odohralo? Kompetentní z populárnej šou Česko Slovensko má talent povolali v nedeľu večer na pódium v čase, keď mal vystúpiť Jozef, jeho fiktívneho brata Eugena Pátroviča. Za neho sa vydával známy raper Rytmus, ktorý mal rozpútať obrovskú zábavu v dokonalom kostýme.

Spevák to však nepochopil, dotklo sa ho to a na televíziu má aj s odstupom času ťažké srdce. Dokonca jej hrozí súdom. „Ja im odpúšťam, čo urobili mne. Ale môj otec im neodpustí. Za môjho otca vysúdim 400-tisíc eur,“ hovorí zhrozený účinkujúci. To, čo mu však nedáva spávať, je to, že sa opätovne ukázal v šou a vrhol zlé svetlo na celú rodinu. „Moji súrodenci, všetky moje sestry, mi nadali, nechcú mať nič so mnou spoločné. To je najhoršie. Musím očistiť svojho otca,“ trápi sa pán Pátrovič.