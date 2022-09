Plačková pár dní po pôrode vyšla so šokujúcim priznaním: Svoje rozhodnutie z minulosti ľutujem!

Známa podnikateľka Zuzana Strausz Plačková (31) sa nikdy netajila tým, že by jedného dňa chcela byť matkou. Len si túto veľkú chvíľu odkladala na neskôr. Zlom nastal začiatkom tohto roka, keď aj s mužom čelili obvineniam z drogovej trestnej činnosti.

Práve v tomto období sa na dovolenke v Mexiku dozvedeli, že sa stanú rodičmi. Dnes je už ich malý syn Dion na svete a influencerka je šťastím celá bez seba. Krátko po pôrode dokonca priznala, že svoje rozhodnutie z minulosti ľutuje.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Od príchodu malého Diona na svet ubehli len 4 dni, no čerstvá mamička už teraz vie, že je zmyslom jej života. Po pôrode s odstupom času priznala, že rozhodnutie mať deti neskôr nebolo správneJa som taká zamilovaná do neho. Ja som to v živote nečakala. V kuse sa musím na neho pozerať. Dion inak nie je žiadne drobátko. Má 51 cm a 3 950 g,“ priznala Zuzana, ktorá si na príchode vytúženého synčeka dala naozaj záležať.

Tajný príchod do pôrodnice

Deň D pre ňu nadišiel uplynulý piatok. Podľa našich informácií prišla do nemocnice na Kramároch niečo po 14.30 hod. spolu so svojím manželom Reném. Obaja sa dostavili s veľkým kufrom na centrálny príjem. Ešte ráno pritom influencerka ani len netušila, že už popoludní príde tajne do jednej z bratislavských nemocníc. „Každý deň mu budeme do konca života pripomínať, ako veľmi ho milujeme,“ uviedla pred časom na sociálnej sieti spokojná prvorodička.