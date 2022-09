Single Nikodým zatiaľ stále nenašiel vyvolenú, jedno však vie: Takáto by mala byť!

Obľúbený moderátor Martin Nikodým (51) je na televíznom výslní už desiatky rokov. Ako sa mu v práci dobre vodí a o kšefty dlhodobo nemá núdzu, v súkromí veľa šťastia nemal a tú pravú ženu k sebe ešte stále nenašiel. Ako však prezradil Novému Času, dokáže byť sám. Keby ho však Amorov šíp zasiahol, láske sa nebráni.

Po boku sympaťáka Martina Nikodýma sa v minulosti ukázalo niekoľko žien. Ale čo čert nechcel, žiadna z nich vo vzťahu s moderátorom nezotrvala, a tak je už dlhodobo slobodný. Panike však, zdá sa, neprepadá a svoj voľný čas si užíva so svojimi troma deťmi - Adamom a Emmou z prvého manželstva a najmladším Martinom z bývalého vzťahu.

„Chlapskú samotu zvládam veľmi dobre, lebo ona netrvá a nie je večná a ja už som vo veku, keď pri sebe nepotrebujem stále niekoho mať,“ uviedol pre Nový Čas. Priznal však, že ak by mu padla do oka či vstúpila do cesty nejaká nežná bytosť, tak by nemal so vzťahom najmenší problém. Musí si však ňou byť istý. „Keď pozriem do tých očí a pocítim, že vtedy je to ono, tak vtedy sa to aj stane,“ dodal. Zatiaľ je však umelec osamelým jazdcom a svoju lásku vkladá najmä do svojich detí a včiel.