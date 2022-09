Herečka Zuzana Haasová až do poslednej chvíle tajila tehotenstvo: Porodila dcérku! Dostala krásne meno

Nie vždy ide všetko tak, ako chceme. Svoje o tom vie aj Zuzana Haasová (41), ktorá si v živote musela prejsť kadečím. Po bolestivých stratách svojich dvoch detí však, zdá sa, konečne našla vytúžené šťastie nielen v manželstve, ale stala sa aj opäť mamou.

Svoje tehotenstvo dokázala tajiť až do pôrodu, keď priviedla na svet manželovi Viliamovi Schowanetzovi dcérku Marínu. Dnes je už uzlík radosti v náručí milovaných rodičov. Známa herečka Zuzana Haasová to v živote veru nemala ľahké. Popri zdravotných problémoch a cukrovke jej život položil do cesty ešte pár prekážok. Najprv si myslela, že svoje osudové šťastie objaví s Romanom Féderom, s ktorým má 17-ročnú Romanku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vzťah sa však rozpadol a slobodná mamička našla útechu v náručí zdravotníka Martina Kostku. V roku 2019 sa však tento pár definitívne rozišiel. To však neboli jediné rany, ktoré herečku postihli. Bojovať tiež musela so stratou dcéry Karolínky, ktorá sa narodila predčasne a lekárom sa ju už nepodarilo zachrániť, a v roku 2016, bohužiaľ, opäť potratila a prišla o ešte nenarodeného synčeka. Zuzana sa však nevzdala svojej túžby po dieťatku ani po spriaznenej duši.

Tú našla v dlhoročnom priateľovi z konzervatória, huslistovi Viliamovi Schowanetzovi. Dvojica sa netajila tým, že túžia po spoločnom dieťatku, a dnes sa naozaj dočkali vytúženej dcérky, ktorú pomenovali Marína. To, že je herečka tehotná, však vedeli len jej najbližší. „Áno, láska dokáže nemožné. Zázraky sú pre tých, ktorí nepochybujú. A my už máme náš dôkaz, zázrak, ktorý nás napĺňa stále väčšou radosťou a úžasom. Je to princezná bojovníčka, naša Marína. Ďakujem ti, Zuzanka, za tvoju lásku a statočnosť. Obdivujem a skláňam sa pred tebou. Milujem ťa. Vlastne milujem vás, baby moje,“ priznal novopečený otecko.

Pár je rád, že sa im tehotenstvo podarilo utajiť a tešia sa z nového človiečika. „Dieťatko sa narodilo cisárskym rezom,“ potvrdila Haasová. „Dnes sa stal ten najúžasnejší svetový deň Maríny. Nakoniec všetko dobre dopadlo a naše dievčatko je na svete a pod prísnym dohľadom. Vyhrala som. Je to môj najväčší úspech v živote - Romi a Marína,“ povedala herečka pre časopis Život.