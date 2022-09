Zuzana Strausz Plačková sa konečne dočkala: Malý Dion je na svete! Čerstvý otecko neskrýval slzy

Už sú traja! Kráľovná instagramu Zuzana Strausz Plačková (31) a jej manžel René (33) sa včera stali novopečenými rodičmi.

Na svet prišiel ich prvorodený syn, ktorý dostal netradičné meno Dion. Príchod ich vysnívaného bábätka sa udial rýchlo, ako šibnutím čarovného prútika. Zatiaľ čo sa Zuzana ešte v piatok ráno venovala svojmu biznisu, popoludní jej život nabral iné rozmery - bratislavskými Kramármi sa už rozliehal plač a chlapček bol na svete.

Je mamou! Syna sa už nevedela dočkať. Aj keď mala influencerka Zuzana Strausz Plačková počas tehotenstva problémy s dýchaním, potrápil ju silný kašeľ, ale aj vysoká hmotnosť, veď pribrala viac ako 30 kg, išlo o jedno z najkrajších období v jej živote. No po všetkých peripetiách sa konečne stala hrdou mamou malého Diona.

Podľa našich informácií Zuzana prišla do nemocnice na Kramároch v piatok krátko po pol tretej spolu so svojím manželom Reném. Obaja prišli s veľkým kufrom cez centrálny príjem. Ráno však influencerka fungovala ako každý bežný deň, riešila svoj biznis a bola u seba v kaviarni. Nikto by si ani len nepomyslel, že už poobede príde tajne do jednej z bratislavských nemocníc.