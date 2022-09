Šou im dáva zabrať, Ráková a Puklušová si siahli na dno síl: Kolaps pred kamerami!

Zmenia sa na nepoznanie! Celé sa to po prvý raz udeje túto nedeľu. Diváci Markízy sa znova môžu tešiť na zábavnú šou Tvoja tvár znie povedome, tentoraz v siedmej sérii.

Zatiaľ čo sa niekomu môže zdať, že osobnosti sa budú v žiare reflektorov pretŕčať z týždňa na týždeň a žať úspechy, opak je pravdou. Dostať hlas a telo do kondície, hlavu do pohody dáva umelcom poriadne zabrať. Celebrity si siahli na dno svojich síl, a to doslova. Herečky Viki Ráková (41) a Natália Puklušová (38) nezvládli štart relácie a zosypali sa.

Tiekli krokodílie slzy! Šou plná dokonalých masiek, farebných kostýmov, spevu, tanca, zábavy, ale aj niekoľkomesačného odriekania si, driny a potu je späť. Aj do tohto ročníka Markíza povolala známe mená šoubiznisu, medzi ktorými sú tiež herecká hviezda zo Susedov Viki Ráková či ďalšia z Oteckov Natália Puklušová.

Práve tieto dve ženy sa do šou pustili s veľkým nasadením. Smiech však po krátkom čase vystriedal plač. To, že šou nebude prechádzka ružovou záhradou, vedeli obe, takýto psychický a fyzický masaker však nečakali. Na herečky doľahol veľký tlak a pred kamerami sa nervovo zrútili.

Podľa nášho zdroja blízkeho z prostredia televízie Ráková a Puklušová zvládali prípravu na prvé kolo veľmi ťažko. Zatiaľ čo Viki v nedeľu stvárni českú popovú ikonu Lucie Bílú, Natália sa popasuje s mysterióznou fiktívnou postavou Divou Plavalagunou. „Viki sa Lucie Bílej naozaj obávala. Po skúške sa dala do plaču, že to nezvládne. S Natáliou to bolo od začiatku problematické. Má naozaj ťažkú pieseň,“ prezradil Novému Času zdroj.